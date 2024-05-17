«إشارة من ربنا».. قصة موقف أجبر عادل إمام على تغيير انتمائه الكروي

قدم عادل إمام، الذي يحتفل بعيد ميلاده الـ84 اليوم، عددًا ضخمًا من الأعمال الفنية، التي مهما مر عليها الوقت تظل حاضرة في أذهان جمهوره، والتي أخذت كثيرا من حبه وتعلقه الشديد بكرة القدم، إلا أنه عوض هذا الشغف من خلال بعض الأفلام السينيمائية، التي جسد فيها حبه لهذه الرياضة، وهناك جانب خفي أيضًا في حياة الزعيم بشأن انتمائه الكروي لم يفصح عنه إلا مؤخرًا، إذ قرر التحول لتشيجع أحد قطبي الكرة المصرية، بعد سنوات من تشجيع الآخر، لسبب مفاجئ.

عادل إمام يغير انتمائه الكروي بسبب نجله

يحكي عادل إمام خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، أنخ تعرض لموقف جعله يغير إنتمائه الكروي من الزمالك إلى الأهلي، إذ أنه اعترف أنه كان من كبار مشجعي القلعة البيضاء، إلا أنه بعد هزيمة النادي الأهلي لنظيره الأبيض بنتيجة 2-0 خلال إحدى المباريات، تفاجأ الزعيم بنجله الأكبر المخرج رامي إمام، الذي كان عمره 3 سنوات وقتها، يهتف باسم النادي الأهلي دون أن يعلمه أحد ذلك، ليتجه بعدها لتشجيع القلعة الحمراء من أجل عيون ابنه.

يقول: «البيت عندنا كله أهلاوي، لكن أنا بحب الناديين عادي، ولو في ماتش للزمالك بره بشجعه، لكن بعد ما رامي هتف باسم الأهلي لوحده، قولت دي إشارة بقى من عند ربنا».

حب الزعيم للكرة يظهر في أعماله

قدم الزعيم عددًا من الأعمال الفنية التي أظهر بها حبه الشديد لكرة القدم، فقد جسد دور المعلق والحكم واللاعب والمدير الفني مثل:

- فيلم رجل فقد عقله.

- فيلم مرجان أحمد مرجان.

- فيلم الحريف.

- فيلم أمير الظلام.