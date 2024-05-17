«النقل»: مد الخط الأول للمترو من المرج وحتى شبين القناطر

أكدت وزارة النقل أنها تعمل على مد الخط الأول للمترو من المرج وحتى شبين القناطر، بالتزامن مع أعمال التطوير الحالية للخط سواء في تطوير الأنظمة أو المحطات، موضحة أن هذا الخط يخدم آلاف الركاب يومياً، كونه من وسائل النقل الجماعية التي تحرص الدولة على توفيرها للمواطنين.

أسباب مد الخط الأول للمترو

وأوضحت الوزارة أن مد الخط الأول للمترو يأتي نتيجة التمدد والتوسع في منطقة المرج وشبين القناطر وأبوزعبل، موضحة أنها حريصة على خدمة كل هذه المناطق بوسيلة نقل حضارية جماعية صديقة للبيئة.

ونوهت وزارة النقل بأنه بالنسبة لقطارات الخط الأول يُجرى تطويرها وإضافة قطارات جديدة عليها، إذ يتم حالياً تصنيع 55 قطارا للخط الأول للمترو، مؤكدة أنه تمت معاينة خط الإنتاج ومختلف المكونات الخاصة بالمشروع، ومن المخطط بدء الاختبارات الخاصة بالقطار نوفمبر المقبل، موضحة أنه يصل إلى مصر بحلول مايو المقبل.

5 محطات مترو جديدة

يُذكر أن الوزارة أعلنت الانتهاء من تشغيل جميع محطات الخط الثالث للمترو، وآخرها 5 محطات مترو جديدة وهي جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والتوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول العربية، موضحة أن هذه المحطات نُفذت بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأكدت الوزارة أن المحطات الجديدة في ثالث أيام التشغيل التجريبي لها بالركاب، شهدت إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين والذين أشادوا بمستوى الخدمة المقدمة والتجهيزات الخاصة بكل محطة.