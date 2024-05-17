حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، محطات وقوف قطار «القاهرة – أسوان» الإضافي في عيد الأضحى المبارك، موضحة أن القطار يتحرك من محطة القاهرة في تمام الساعة 10:20 دقيقة ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 10:40 دقيقة على أن يتحرك منها الساعة 10:45 دقيقة.

محطات وقوف القطار

ثم يصل القطار إلى محطة بني سويف الساعة 11:58 دقيقة ويتحرك منها الساعة 12:03 دقائق، على أن يصل إلى محطة المنيا الساعة 13:30 دقيقة ويتحرك منها الساعة 13:40 دقيقة، ويصل إلى محطة أسيوط الساعة 15:20 دقيقة ويتحرك منها الساعة 15:30 دقيقة، على أن يمر بمحطة المراغة ويصل إلى محطة سوهاج الساعة 16:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 16:50 دقيقة.

مواعيد القطار

يصل القطار إلى محطة نجع حمادي الساعة 17:55 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:05 دقائق، على أن يصل إلى محطة قنا الساعة 18:45 دقيقة ويتحرك منها الساعة 18:55 دقيقة على أن يصل إلى محطة الأقصر الساعة 19:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 20:00، على أن يصل إلى محطة إسنا الساعة 20:40 دقيقة ويتحرك منها الساعة 20:45 دقيقة.

يصل القطار إلى محطة إدفو الساعة 21:26 دقيقة ويتحرك منها الساعة 21:32 دقيقة ويصل إلى محطة كوم إمبو الساعة 22:17 دقيقة ويتحرك منها الساعة 22:25 دقيقة على أن يصل إلى محطة أسوان الساعة 23:05 دقائق.