مدير تصوير «الكيت كات»: الفيلم حقق نجاحا بسبب «كاست العمل»

قال مدير التصوير الدكتور محسن أحمد، إنه تأثر كثيرا بنشأته في حي السيدة زينب العريق، وسط حوالي 6 أدوار عرض، مؤكدا أنه «كنت مشاهدا دائما لكل ما يعرض في دور السينما».

محسن أحمد: كان حظي حلو لتواجدي في أعمال كبيرة

وأضاف محسن أحمد، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب، في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة «الحياة»: «كنت مبخت وحظي جيد لتواجدي في أعمال كبيرة ومهمة مثل الكيت كات وناجي العلي وزوجة رجل مهم، وغيرها».

وأوضح «أحمد»: «الكيت كات جاء نجاحه بسبب كاست العمل، بداية من المخرج داوود عبد السيد ومهندس الديكور أنسي أبوسيف، والنجوم الذين جسدوا العمل، وأنا مؤمن بالعمل الجماعي».

محسن أحمد: كواليس الكيت كات كانت ممتعة للغاية

وشدد على أن «كواليس الكيت كات، كانت ممتعة للغاية، وجميع زوايا التصوير تمت بالاتفاق مع المخرج، ولم يعترض على أي منها».

جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض»، يذاع على شاشة «الحياة» كل يوم جمعة، في الثامنة مساء، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.