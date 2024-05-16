3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. رياح محملة بالأتربة وموجة حارة شديدة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة غدا وحالة الطقس ودرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد وذلك بسبب تأثر البلاد بالموجة الحارة، بينما يكون معتدلاً ليلاً على أغلب الأنحاء، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس، لكونه يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

1- اضطراب الملاحة البحرية

حذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والعقبة والبحر الأحمر، نتيجة سرعة الرياح التي تصل إلى 60 كم في الساعة وتؤدي إلى ارتفاع الموج إلى 3.5 متر.

2- نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، محذرة من أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وتكون هي الظاهرة المؤثرة طوال الأيام المقبلة.

3- استمرار الموجة الحارة

وتابعت الأرصاد الجوية أنه يستمر تأثير الموجة الحارة على كافة الأنحاء خلال الأسبوع القادم، لتكون الأجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء شديدة الحرارة على جنوب البلاد حيث تصل درجات الحرارة بها إلى 42 درجة مؤية.

درجات الحرارة غدًا

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة غدا، والتي تأتي على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 34 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال ووسط الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

- جنوب الصعيد العظمي 41 درجة والصغرى 25 درجة.