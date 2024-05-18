تداول 16 ألف طن بضائع متنوعة و794 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن 7 سفن متواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، مشيرا إلى تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و794 شاحنة، و70 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، شملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، و240 شاحنة، و66 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 13500 طن بضائع، و554 شاحنة، و4 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن هي «الرياض»، و«أمل» و«سينا»، بينما شهد الميناء أمس استقبال السفينتين «ALEENA1K» و«سينا»، ومغادرة السفينتين «الحرية1» و«بوسيدون إكسبريس».

تداول 3770 طن بضائع بميناء نويبع

أشار البيان إلى تداول 3770 طن بضائع، و410 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن، هي «بريدج»، و«كوين نفرتيتي» و«آور». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3355 راكبا بموانيها.