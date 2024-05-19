طرق تخزين البصل من السنة للسنة دون خسارة.. السر في قش الأرز

البصل من العناصر الأساسية على السفرة المصرية، فهو يدخل في مختلف الوصفات لأنه يضفي طعم مختلف ولذيذ، لذلك تحرص ربات البيوت على شرائه بكميات كبيرة وتخزينه في المنزل حتى يتم استخدامه في فترات مختلفة، ولكن أحيانا ما تكون طريقة التخزين غير الصحيحة سببًا في تلفه سريعًا وخسارته، لذلك نستعرض في هذا التقرير أسرار تخزين البصل من السنة للسنة دون خسارة.

خطوات بسيطة يجب على الأمهات إتباعها عند تخزين البصل وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة حتى يدوم لفترة طويلة دون أي خسارة، حيث جاءت كالتالي:

في البداية يتم وضع البصل الجاف في مكان مظلم وجاف لمدة ثلاث أسابيع على الأقل.

إزالة القشرة الخارجية للبصل بعد تجفيفه.

وضع البصل الناشف في عبوات أو أكياس محكمة الغلق لمنع وصول الهواء لها.

ويتم وضع العبوات في مكان مظلم وجاف.

من الضروري أن يتم فحص البصل من وقت لآخر للتأكد من عدم تعفنه.

طريقة أخرى لتخزين البصل على خطى الفلاحين

تجهيز الكمية المراد تخزينها.

قص جذور البصل باستخدام المقص.

برم البصل جيدًا من أسفله لإغلاقه لمنع دخول الهواء.

إحضار قفص فارغ

إحضار قش أرز ووضعه في القفص

نرص البصل داخل القفص

يتم الفصل بين البصل باستخدام قش الأرز.

طريقة حفظ البصل في الفريزر

في البداية يتم فرم البصل في الكبة.

بعد ذلك يضاف الزيت.يقلب كل الخليط.

تقسيم الخليط على أكياس ويحفظ في الفريزر حتى الاستخدام.

تخزين البصل خارج الفريزر