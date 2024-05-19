اعتمدته دولة عربية.. روسيا تبتكر بديلا للسكر مصنوع من البروتين

أثار علماء روس الجدل حول استبدال بروتين حلو «برازين» بالسكر في المستقبل القريب، بعد أن خضع لعدة اختبارات وهو الآن في المراحل النهائية.

مدير الابتكارات في شركة إيفكو يتحدث عن الاختراع

وقال روستيسلاف كوفاليفسكي مدير الابتكارات في شركة إيفكو، إنه متوقع مستقبلا الاعتماد على هذا البروتين الحلو عالميا.

وأضاف عبر مؤتمر صحفي عُقد بموسكو، «نولي أهمية كبرة لسلامة البروتينات الحلوة، ومنذ البداية جرى وضع مسار محدد للفحص يتعدى ما بتطلب للاعتماد»؟

وأوضح أنه حتى الآن وصلت الدراسة السريرية للبشر مرحلتها النهائية، كما أن النتائج الأولية أظهرت سلامة البروتين، لذلك لا يوجد الآن أية عقبات أمام اعتماده بروسيا ومُتوقع أن يحدث ذلك قريبا جدا.

«برازين» يُعتمد بالإمارات العربية المتحدة

وأِشار مكتب شركة Efko الإعلامي إلى أن بروتين «البرازين» أكثر حلاوة بآلاف المرات من السكر ولا يتسبب في زيادة مستوى السكر في الدم ولا يتسبب في إفراز الأنسولين، لافتا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة اعتمدت تلك التكنولوجيا الروسية لإنتاج البروتين الحلو «برازين».