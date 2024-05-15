انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية السبت المقبل

أيام قليلة تفصل طلاب المدارس عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، والتي تبدأ يوم السبت 18 مايو وتستمر حتى الخميس 23 من نفس الشهر، وفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

موعد انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

وتستعرض «الوطن» استعدادات انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، والتي تنطلق في 440 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، وفقا لما أوضحته سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم، وجاء الجدول على النحو التالي:

- السبت 18 مايو امتحان اللغة العربية والخط والإملاء.

- الأحد 19 مايو علوم وتربية فنية.

- الاثنين 20 مايو لغة إنجليزية وتربية رياضية.

- الثلاثاء 21 مايو الهندسة والتربية الدينية.

- الأربعاء 22 مايو الجبر والإحصاء.

- الخميس 23 مايو الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت المقبل

وأشارت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» إلى أن المديرية أنهت استعدادات امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية، التي من المقرر أن يؤديها 113 ألفا و262 طالبا؛ إذ جرى تجهيز اللجان والتشديد على إجراءات ضمان حسن سير الامتحانات ومواجهة محاولات تسريب الأسئلة وتطبيق القواعد الصارمة على أي مخالف وخاصة في حالات تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات التواصل الاجتماعي.

وطمأنت وكيل وزارة التعليم، أولياء الأمور والطلاب؛ بأن الامتحانات تراعي جميع المستويات، مشيرة إلى توفير البيئة الآمنة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.