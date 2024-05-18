«الأرصاد» تحذر المواطنين من الموجة الحارة: تجنبوا التعرض لأشعة الشمس مباشرة

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالأرصاد الجوية نصائح مهمة للمواطنين قائلة: «من المهم أثناء الموجة الحارة تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة إلا للضرورة بالأخص في الفترات ما بين الواحدة ظهرا وحتى الخامسة عصرا وهي الساعات الأعلى في درجات الحرارة أثناء اليوم».

ارتداء غطاء للرأس تحت أشعة الشمس

وتابعت خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «المواطنين المتواجدين في الشارع أثناء تلك الأوقات للضرورة أهمية ارتداء غطاء للرأس واق من درجات الحرارة المرتفعة وعدم الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة تجنب للإصابة بأعراض الإجهاد الحراري الخطيرة مع ضرورة حمل زجاجة المياه دائما وتناول كميات كبيرة من السوائل والمرطبات على مدار اليوم والملابس فضفاضة فاتحة اللون».

وتابعت: «لابد من المواطنين يتابعون النشرات الجوية خاصة في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات كبيرة، وفي أوقات المساء ستشهد ارتفاعا في قيم درجات الحرارة مقارنة بالأجواء الباردة التي سادت المدة الماضية».

موعد انتهاء الموجة الحارة

وعن موعد انتهاء الموجة، قالت: «مستمرة حتى نهاية الأسبوع لكن يوم الجمعة لن تنكسر كثيرا ستكون درجة الحرارة العظمى 36 درجة مؤيدة هي انكسار للحدة لكن سوف يستمر إحساسنا بالأجواء الحارة على مدار الأسبوع».