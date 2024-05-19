نموذج حل أسئلة امتحان العلوم للشهادة الإعدادية 2024 في القليوبية

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية، والذي أداه الطلاب اليوم، حيث تباينت آراء الطلاب بين مجموعة رأت أن صعوبة جزئيات كثيرة، وأخرى أكدت أن الأسئلة كانت مناسبة لكل المستويات، باستثناء بعض الجزئيات الخاصة بالمتفوقين.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

وأوضح رامي سعد معلم مادة العلوم في القليوبية لـ«الوطن»، أنه بعد الاطلاع على ورقة الأسئلة الخاصة بامتحان العلوم للشهادة الإعدادية، تبين أنه في متناول كل الطلاب، وأن نسبة الصعوبة فيه 25%، وهي نسبة مناسبة لتمييز مستويات الطلاب والمتفوقين.

وذكر «سعد»، أن امتحان الفصل الدراسي الثاني درجته 20 درجة من إجمالي 40 درجة لمادة العلوم في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، موضحا أن الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية، ومناسب تماما للوقت، وانقسم لأسئلة مقالية واختيارية.

إجابة متحان العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024

وأضاف «سعد»، أن نموذج إجابة امتحان مادة العلوم يتضمن التالي:

أما بالنسبة لامتحان العلوم لمدارس اللغات الخاصة والرسمية، أكد محمد رضا عبدالحق، أستاذ مادة العلوم، لـ«الوطن»، أن الامتحان جاء مناسبا وأن نموذج الإجابة يشمل التالي:

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 انطلقت أمس، حيث يؤدي 111 ألف طالب وطالبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، داخل 440 لجنة امتحانية.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم، انتظام امتحان مادة العلوم اليوم، مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الأول.