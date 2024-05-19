5 فئات ممنوعة من حقن البوتكس.. تحذير لجميع الفتيات

اشتهرت عمليات حقن الجسم بالبوتكس، خلال العقود الماضية، لأسباب مختلفة ومتعددة، مثل تنعيم التجاعيد وحل مشكلات الصداع النصفي، ومعالجة علامات الشيخوخة التي تظهر على كبار السن، وهناك 5 فئات ممنوعة من استعمال البوتكس، وفقًا للدكتورة إيمان سند، استشاري الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن».

ما استخدامات البوتكس؟

البوتوكس دواء يستخدم عن طريق الحقن لتحقيق أهداف ترتبط في الغالب بالمظهر العام، مثل تنعيم التجاعيد ومحاربة الشيخوخة والحواجب والأنف والفك والذقن والرقبة ومجموعة واسعة من الحالات الصحية الأخرى، منها منع الصداع النصفي والتشنجات، وهو مصنوع من توكسين البوتولينوم، ويتم إنتاجه بواسطة بكتيريا تدعى كلوستريديوم بوتولينوم، وهناك أنواع عديدة من سموم البوتولينوم مثل Xeomin، وDysport، ويوصي به بعض أطباء التجميل في التخفيف من الآلام والاسترخاء.

مخاطر البوتكس

بحسب الدكتور إيمان سند فإن البوتكس غير ضار إلا في بعض الحالات المعينة، فبشكل كبير لا خطر منه إلا عند التوجه لعمله عند الأطباء غير المتخصصين في العيادات غير المتخصصة، مضيفة أنه يجب أخذ الحذر عند عمل البوتكس واستشارة أطباء موثوقين قبل العملية.

فئات ممنوعة من البوتكس

حددت إيمان، فئات ممنوعة من عمليات حقن البوتكس، لما لها من مضاعفات قد تسببها وأخطار على صحة الجسم، مثل التشنج وأمراض العين والصداع المزمن، وبعض الاضطرابات في المعدة كعسر الهضم، والأشخاص الذين حذرت منهم استشاري الجلدية، هي:

- النساء الحوامل.

- المرضعات.

- مرضى العضلات مثل: الشلل الرعاش.

- مرضى التلف الجلدي.

- أصحاب أمراض المناعة.