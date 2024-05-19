«تدريب وتوظيف».. تفاصيل مبادرة «مهارات سيبرانية» لتأهيل 1000 طالب جامعي

شهدت السنوات الماضية اهتماما كبيرا بمجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، الذي يعد من القطاعات التي بها فجوة في المتخصص، ويحتاج سنويا إلى الآلاف من الخرجين للعمل فيه، لأهميته الكبيرة في الدفاع وصد الهجمات السيبرانية، التي تكلف العالم مليارات الدولارات سنويا.

تكلفة الهجمات السيبرانية عالميا

وبحسب التقارير الدولية، فإن التهديدات والهجمات السيبرانية العالمية قدرت بنحو 8.4 تريليون دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 تريليون دولار بحلول عام 2026.

وأعلنت وزارة الاتصالات إطلاق مبادرة «مهارات سيبرانية» التي تستهدف إعداد جيل جديد من الكوادر في مجال الأمن السيبراني، الذي يعد من ضمن أكثر التخصصات طلبا في سوق العمل، حيث يساعد تأهيل الخرجين فى ايجاد فرص توظيف فى كبرى الشركات المحلية والعالمية التى تعمل فى هذا المجال.

تقليص الفجوة بين العرض والطلب

وترصد «الوطن» تفاصيل هذه المبادرة وفقا لتصريحات الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- المبادرة تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويا للتوظيف مباشرة بعد التخرج من الجامعة في هذا المجال.

- توفير مناهج عملية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، لتقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة في الأمن السيبراني.

- تنفيذ المبادرة في أثناء الدراسة الجامعية للطلاب، من خلال شراكات استراتيجية وأطر تعاون بين جهات حكومية وأكاديمية، وشركات القطاع الخاص.

- دمج المواد الدراسية العملية والتدريب العملي في المعامل الموجودة بالجامعات، ومراكز التدريب الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.