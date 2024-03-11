غزة حاضرة في جوائز الأوسكار 2024.. ما علاقة الدبوس الأحمر؟

بالتزامن مع حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، قرر عديد كبير من النجوم العالميين بإعلان تضامنهما مع غزة في أثناء حفل جوائز الأوسكار 2024، والذي أقيم أمس، على مسرح دولبي في هوليوود.

غزة حاضرة في جوائز الأوسكار 2024

وخلال حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024، قرر عدد من النجوم ارتداء دبابيس حمراء، ترمز لدعم وقف إطلاق النار.

وظهر النجم المصري العالمي رامي يوسف، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ96 بملابس عربية سوداء، زينها الدبوس الأحمر، لدعم وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما ظهرت النجمة العالمية بيلي إيليش، صاحبة أغنية What Was I Made For، والمخرجة آفا دوفيرناي، ومارك روفالو، بالإطلالة نفسها.

وقال رامي يوسف خلال مقابلة لمجلة Variety، على السجادة الحمراء: «ندعو جميعا وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، نريد حقًا العدالة والسلام الدائمين للشعب الفلسطيني، دعونا نتوقف عن قتل الأطفال».

ما علاقة الدبوس الأحمر

ووفقا لما ذكرته «سكاي نيوز»، أصدرت مجموعة Artists4Ceasefire، التي تقف وراء الحملة، بيانًا بأن الأحمر يرمز إلى الدعم الجماعي لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، فضلاً عن توصيل المساعدات الإنسانية العاجلة للمدنيين في غزة.