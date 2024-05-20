طريقة عمل مكرونة أربياتا بالمنزل في خطوات بسيطة.. طبق إيطالي لذيذ

مكرونة أربياتا واحدة من أشهر وألذ الأطباق الإيطالية، ويُقبل كثيرون من المصريين على تناولها؛ لسهولة تحضيرها ولِما تتميز به من نكهة حارة مميزة، ونكهة الطماطم الطازجة، وزيت الزيتون العطري.

طريقة عمل مكرونة أربياتا في المنزل

ولأن كثيرات من ربات البيوت لا تميلن إلى شراء مثل هذه الأطعمة من الخارج بل تفضلن إعدادها وتحضيرها في المنزل؛ ضمانًا لجودتها وتلبية لمختلف الأذواق وتوفيرًا في التكلفة، فنستعرض في السطور التالية طريقة عمل مكرونة أربياتا في المنزل، حسب تقرير عرضته قناة «CBC سفرة».

ويمكن عمل طبق مكرونة أربياتا في المنزل من خلال توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، كالتالي:

مكونات طبق مكرونة أربياتا

400 جرام من المكرونة (بيني أو سباجيتي).

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

4 فصوص ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مجروش.

400 جرام طماطم معلبة مقطعة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

1/4 كوب جبن بارميزان مبشور (اختياري).

خطوات عمل مكرونة أربياتا

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، يمكن عمل طبق مكرونة أربياتا في المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية:

سلق المكرونة في ماء مملح حسب تعليمات العبوة حتى تصبح ناعمة. تسخين زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة. إضافة الثوم والفلفل الأحمر المجروش والتقليب حتى تفوح رائحتهما أو حوالي دقيقة واحدة. إضافة الطماطم المعلبة مع عصيرها، وتركها على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة، مع التحريك من وقت لآخر، حتى يصبح الصوص كثيفًا. تتبيلها بالملح والفلفل الأسود حسب الرغبة. إضافة المكرونة المصفاة إلى الصوص والتقليب جيدًا حتى تمتزج المكونات. تزيين المكرونة بالمقدونس المفروم وجبن البارميزان المبشور (اختياري) ومن ثم تقديمها ساخنة.

طبق مكرونة أربياتا يناسب مختلف الأذواق

وللحصول على طبق مكرونة أربياتا مميز يناسب مختلف الأذواق، هناك مجموعة من النصائح يمكن اتباعها في أثناء التحضير، وهي: