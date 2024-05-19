طريقة عمل عيش التورتيلا بأسهل الخطوات وأقل التكاليف

عيش التورتيلا، من أنواع الخبز التي تحظى بشعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، ويطلق عليه في بعض البلاد خبز الصاج، وقد تفضل بعض ربات البيوت تقديمه لأطفالهن في البيت، للبعد عن روتين تناول العيش العادي، الذي يمكن استخدامه في عمل الكريب والشاورما، لذا نستعرض طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت بأسهل وصفة وأقل تكاليف، على خطى الشيف فاطمة أبو حاتي.

طريقة عمل عيش التورتيلا

المكونات:

- 4 أكواب دقيق.

- نصف كوب زيت.

- ملعقة كبيرة بكينج بودر.

- ربع معلقة سكر.

- ربع ملعقة ملح.

- كوب حليب.

طريقة عمل عيش التورتيلا بالخطوات

- خلط البيكنج بودر مع الدقيق والملح والسكر في بولة.

- يوضع الخليط في العجان، ثم نضيف له الزيت تدريجيًا.

- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض؛ لكي تمتزج.

- نضيف اللبن إلى الخليط مع استمرار العجن، حتى تصبح العجينة ملساء وطرية.

- نترك خليط العجين لمدة 10 دقائق.

- نقسم العجينة إلى كرات، ثم نغطيها ونتركها لبعض الدقائق مرة أخرى.

- نفرد الكور باستخدام النشابة «المردنة»، بعد رش الدقيق على الطاولة، ثم نشكلها بشكل دائري بسمك رفيع.

- نسخن طاسة على هيئة الخبز، ثم توضع على نار متوسطة.

- نضيف الخبز في الطاسة، ثم يترك حتى يأخذ لونه الأشقر من أول جهة.

- يقلب الخبز على الجهة الأخرى، ونتركه على النار حتى يأخذ اللون الأشقر أيضًا.

- تغطية الخبز بفوطة أو قماشة نظيفة لحين تناوله.