مفاجآت غير متوقعة في الجزء الثالث من فيلم «الجزيرة»

أعلن الفنان أحمد السقا، منذ أيام قليلة ماضية، بدء تحضيره للجزء الثالث من فيلم الجزيرة، الذي حقق نجاحا كبيرا في الجزءين الأول والثاني.

تفاصيل الجزء الثالث من فيلم الجزيرة

وعلمت «الوطن» أنّ الجزء الثالث من فيلم الجزيرة به مفاجآت غير متوقعة كثيرة، إذ ستكون هناك تغييرات كبيرة في الشخصيات الرئيسية، بينما ستضاف أدوار جديدة للعمل، ومن المقرر أن يجتمع المخرج شريف عرفة، بجميع أبطال وصناع العمل، خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد موعد التصوير.

تفاصيل فيلم «الجزيرة 2»

فيلم «الجزيرة 2» حقق نجاحا كبيرا عام 2014، إذ كانت تدور أحداثه حول في أعقاب ثورة 25 يناير وحوادث اقتحام السجون التي حدثت في تلك الفترة، يهرب منصور الحفني المحكوم عليه بالإعدام من السجن، ويجتمع شمله مع شقيقه فضل وابنه (علي) ويعودان معًا إلى الجزيرة من أجل استعادة ما فقداه رغم رفض الابن لذلك، ولتحقيق هذا الهدف يتوجب على منصور أن يقف في مواجهة حبيبته القديمة كريمة التي صارت كبيرة عائلتها، ولكنهما يدركان أن قواعد اللعبة قد تغيرت خاصة مع ظهور زعيم الرحالة الشيخ جعفر في الصورة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد السقا، هند صبري، خالد صالح، خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروي جودة، أحمد مالك، سامي مغاوري، محمد التاجي، جميل برسوم.