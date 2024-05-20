«تعليم القليوبية»: إحالة المتسببين في تداول امتحان الإنجليزي إلى التحقيق

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قرارًا باستبعاد رئيس لجنة بالشهادة الإعدادية 2024، والمراقب الأول وأمن اللجنة وإحالتهم إلى الشؤون القانونية تمهيدًا للإحالة للنيابة المختصة، لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي مع حرمان طالبة من استكمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع اعتبار العام الدراسي من سنوات الرسوب، على خلفية تورطهم في أعمال تداول امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية، والذي أداه الطلاب اليوم.

كانت بعض «جروبات» الغش نشرت صورًا زعموا أنها لمادة اللغة الإنجليزية بمحافظة القليوبية، بنموذج الإجابات وهو ما ثبت صحته، وذلك بعد مرور وقت بسيط من بدء امتحان المادة اليوم بلجان الامتحانات بالمحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورا لامتحان مادة اللغة الإنجليزية التى أداها طلاب الشهادة الإعدادية، اليوم الاثنين للفصل الدراسي الثاني بمحافظة القليوبية، وذلك بعد مرور حوالى 10 دقائق من دخول الطلاب اللجان.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، إلى أن الورقة المتداولة تم التحقق منها، وهي نفس الورقة الامتحانية، وقررت المديرية تشكيل لجنة لفحص الامتحان وفتح تحقيق عاجل، وتم معرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها، واتخاذ الإجراءات قانونية حيال المخالفين.

وعبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الإنجليزية الذي أداه اليوم في ثالث أيام الامتحانات حيث أكد الطلاب فرحتهم بسهولة الامتحان والذي جاء مناسب لكل المستويات الطلابية ومطابقة للمنهج المدروس طوال الفصل الدراسي ومتناسبا مع مواصفات الامتحان.