نموذج حل امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية 2024 في القليوبية

تنشر الوطن نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2024، والذي أداه الطلاب اليوم، حيث أعربوا عن فرحتهم بسهولة الامتحان والذي جاء في المستوى المتوسط لكل الطلاب.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

أوضح عمرو يحي مدرس لغة إنجليزية لـ«الوطن» أنه بعد الاطلاع علي ورقة الاسئلة الامتحانية الرسمية عقب انتهاء الطلاب من امتحان اللغة الإنجليزية اليوم، تبين أنه في متناول كل الطلاب، ومتوافق مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية، ومناسب تمامًا للوقت، وانقسم لأسئلة مقالية واختيارية.

نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية

وأوضح أن نموذج إجابة امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء كالتالي:

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2024 انطلقت السبت الماضي، حيث يؤدي 111 ألف طالب وطالبة الامتحانات داخل 440 لجنة.

وعبر بعض الطلاب عن ارتياحهم بمستوى امتحان اللغة الإنجليزية الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط، فيما أعلنت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، انتظام امتحان مادة اللغة الانجليزية اليوم مؤكدة أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يتضمن أية أجزاء من خارج المقررات الدراسية التي تلقاها الطلاب على مدار الفصل الدراسي الثاني.