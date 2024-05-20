4 خدمات يقدمها الشهر العقاري أونلاين.. انجز طلبك من البيت

تتجه الدولة المصرية مؤخرا، بتوجيهات من القيادة السياسية إلى التحول الرقمي ورقمنة المحاكم، لا سيما الشهر العقاري، لذا نستعرض 7 خدمات خاصة بالشهر العقاري يمكن الحصول عليها أونلاين، في خطوات بسيطة من خلال بوابة مصر الرقمية.

خدمة الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة

خدمة تقدمها بوابة مصر الرقمية، تمكن مستخدميها من الاستعلام عن سريان المحررات المميكنة، سواء توكيلات أو إقرارات أو غيرها، من خلال كتابة فرع التوثيق المستخرج منه المحرر، وبيانات ذلك المحرر.

خدمة تحرير الإقرارات

تمكن الخدمة المستخدم من تحرير إقرارات شطب الرهن أو الامتياز أو الإقرار بقبض الثمن وانقضاء الدين عن طريق إدخال بيانات المستخدم الصادرالصالحة، وكتابة الإقرار المراد إصداره.

خدمة تحرير التوكيلات

تحرير التوكيلات خدمة تقدم أونلاين، من خلال إدخال بيانات الموكل والوكيل، واختيار نوع التوكيل وعرض التوكيل الذي سيتم استلامه، وتحديد موعد ومكان استلام المحرر، وسداد الرسم المحدد، وينطبق ذلك على جميع أنواع التوكيلات.

خدمة اكتب محررك

يستطيع المستخدم من خلال خدمات الشهر العقاري الأونلاين، كتابة توكيله بنفسه، بعد إدخال بيانات المحرر الذي يريد كتابته باختيار المحرر ونوعه من القوائم، وبعد الموافقة على الشروط والأحكام يدخل بياناته كطرف أول، كما يمكنه إدخال طرف أول آخر، ويختار من قائمة عنوان الديباجة، ثم يتم تحديد مكان وموعد استلام المحرر وسداد الرسم المحدد للخدمة من خلال الطرق المتاحة.