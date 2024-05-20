بعد نشرها فيديوهات مثيرة للجدل.. من هي اليوتيوبر فدوى مواهب؟

ظهرت اليوتيوبر فدوى مواهب بملابسها الكاجوال المحتشمة التي اعتاد عليها جمهورها، وتحدثت بلغة تجمع بين العربية والإنجليزية، لإيصال رسالتها بطريقة لطيفة إلى الأطفال والمراهقين، وتقدم «مواهب» الدروس وتشرح الحرام والحلال عبر مقاطع الفيديو عبر«يوتيوب».

فيديوهات «مواهب» لم يهتم بها الناس في البداية واقتصرت على الفئة التي استهدفتها «الناس بتوع Egypt» كما يُطلق عليهم على «السوشيال ميديا»، لكنها تعمدت مؤخرًا تناول بعض النقاط المثيرة للجدل، حيث حرمت ارتداء الفتيات ملابس البيت القصيرة في المنزل أمام أمهاتهن، وهو التصريح الذي أثار حالة من الجدل حولها.

من هي فدوى مواهب؟

مقطع فيديو قصير، اقتطع من درس ديني تقدمه فدوى مواهب، أثار غضب رواد مواقع التواصل، بعد أن تحدثت «مواهب» عن ارتداء الفتيات «هوت شورت»، مؤكدة أنه حرام حتى داخل المنزل أمام أمهاتهن، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من سيئات الفتاة، فمن هي فدوى مواهب؟.

درست فدوى مواهب في الجامعة الأمريكية.

عملت في مجال صناعة الأفلام.

اتجهت فترة إلى الموضة واستغلت «إنستجرام» لتصبح Fashion Designer.

ظهرت «مواهب» في بداية الألفية، وعملت مخرجة أغاني و«فيديو كليب»، وهي مصرية من أصول سورية، بحسب موقع«بي بي سي».

تعاونت في بداية عملها مع عدد من الفنانين مثل حمادة هلال.

اعتزلت فدوى بعد فترة العمل في مجال الإخراج وارتدت الحجاب.

متزوجة ولديها ابنتان في سن المراهقة.

بحسب صفحتها على«إنستجرام»، حصلت على جائزة أفضل مخرجة مصرية عام 2004، 2005، 2008.

يتابعها أكثر من 100 ألف شخص.

فيديوهات فدوى تثير الجدل

وفي الساعات الماضية تصدر اسم فدوى مواهب محركات البحث؛ بسبب فيديو هاجمت فيه الفتيات اللواتي يرتدين ملابس قصيرة، وقالت إنها حرام حتى الـ«هوت شورت» في المنزل أمام الأمهات.

انتشر الفيديو بشكل كبير على منصات التواصل، وتعرضت مواهب لهجوم شديد، ورأى كثيرون أن ما تقوله تشدد غير مبرر، وقارنوا بين حديثها وما تطبقه على بناتها، بينما قال البعض إنها تبث السم والكراهية في نفوس الفتيات الصغيرات، موضحين أنه من الطبيعي أن ترتدي الفتاة ما تشاء في منزلها.