«التربية النوعية» بجامعة طنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الاثنين، ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

توفير فرص عمل

وأكدت الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية، أن الملتقى في نسخته الثالثة يتواكب مع استراتيجية جامعة طنطا وقطاع خدمة المجتمع، بضرورة ربط الكلية بأقسامها المختلفة بسوق العمل، بهدف توفير فرص عمل وتدريب مناسب للطلاب والخريجين، تزامنا مع توجهات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

دراسة احتياجات سوق العمل

وأضافت أن حضور الملتقى فرصة للتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامج الكلية بما يتواكب مع تلك الاحتياجات، وكذلك إتاحة فرصة التواصل المباشر لطلاب وخريجي الكلية مع ممثلي الشركات، وتعظيم الاستفادة من الشراكات المجتمعية لعمل دورات تدريبية وعقد بروتوكولات تعاون لتوظيف خريجي الكلية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأشادت بالدور الحيوي للجهات المشاركة ودعمها الكامل للطلاب والخريجين، والمساعدة في إعدادهم وتأهيلهم، وتحسين مساراتهم المهنية.