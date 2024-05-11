«سموم بنها» يحذر من تناول الأدوية دون إشراف طبي

حذر تقرير مركز علاج التسمم وأبحاث السموم بمستشفيات بنها الجامعية، في إحصائية شهر أبريل 2024، من خطورة التعامل الخاطئ مع الأدوية.

التسمم الدوائي

وأشار التقرير إلى أن أكبر نسبة إصابة بين الحالات التي استقبلها المركز كانت للمصابين بالتسمم الدوائي، فيما بلغ عددها 158 حالة من إجمالي 324 حالة.

وكشف تقرير مركز علاج وأبحاث السموم بمستشفى جامعة بنها استقبال 324 حالة خلال شهر أبريل المنصرم، بينها 158 حالة تسمم دوائي نتيجة تناول أدوية دون إشراف طبي، أو استخدام أدوية دون استشارة، وهي النسبة اللأعلي من الحالات التي يستقبلها المركز.

وأشارت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية طب بشري بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن باقي الحالات التي استقبلها المركز تنوعت ما بين اختناق غاز ومبيدات حشرية، ومخدرات ومشتقات بترولية ومواد كاوية وتسمم غذائي وتناول قرص غلة.

324 حالة تسمم

وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها خلال أبريل الماضي 324 حالة تسمم، وفق التقرير المعلن، مشيرة إلى تقديم الخدمة العاجلة لها وإنقاذ حياتها، وبيانها كالتالي:

- 158 حالة تسمم دوائي.

- 60 حالة تسمم كيماوي.

- 10 حالات مواد بترولية.

- 20 حالة غازات سامة.

- 43 حالة تسمم بالمبيدات الحشرية.

- 16 حالة مخدرات.

- 11 حالات تسمم غذائي.

- 6 أقراص غلة.

واختتمت «عدلي» بالإشارة إلى أنّ المركز أطلق حملة توعية ناشد فيها الأهالي والمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه، خلال التعامل الأدوية وخاصة بالنسبة للأطفال، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم، حتى لا يتعرضون لحالات التسمم.