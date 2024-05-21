عاجل: 4 دول أوروبية وعربية تبحث عن عمالة مصرية برواتب كبيرة.. اعرف المؤهلات والمستندات المطلوبة

تتيح العديد من الدول حول العالم فرص عمل للمصريين برواتب مجزية، تشمل مجموعة متنوعة من المجالات، وبتأشيرات ميسرة لسد عجز العمالة التي تعانيه تلك البلدان.

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» 4 دول حول العالم تطلب عمالة مصرية، وتأتي كالتالي:

اليونان:

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية أن أثينا ستبدأ في جلب عمال مصريين هذا الصيف للعمل في وظائف زراعية مؤقتة، وذلك وفقًا لاتفاق بين البلدين لتعزيز القوى العاملة ومواجهة نقص العمالة.

وفقًا لاتفاقية جرى توقيعها مع مصر في عام 2022، ستستقبل اليونان نحو 5 آلاف عامل موسمي في مجال الزراعة.

وبحسب وزارة الهجرة المصرية، فإن أثينا ستوظف عمال زراعيين مصريين في اليونان براتب يبلغ 1140 يورو شهريًا، وهذا يعادل تقريبًا 60 ألف جنيه.

كندا:

تهدف الحكومة الكندية إلى جذب العمال المهرة من مختلف البلدان، بما في ذلك مصر، وقد قررت البلاد فتح أبوابها لاستقبال العمالة بتأشيرة مجانية، وفقًا للمعلومات المقدمة عبر شبكة «canada.ca».

وستقدم الحكومة الكندية المزايا التالية للمشاركين في برنامج الهجرة الريفية والشمالية: «تقديم دعم مالي من الحكومة الكندية لتغطية تكاليف السفر والإقامة لفترة تصل إلى عام واحد، وتوفير مساعدة في البحث عن سكن مناسب في كندا، ودعم في التسجيل في برامج تعليمية أو تدريبية، ومساعدة في التكيف والاستقرار في المجتمع الكندي».

يمكن للراغبين في التقديم لبرنامج الهجرة الريفية والشمالية في كندا الحصول على المعلومات اللازمة، وتقديم طلباتهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية، من خلال الرابط التالي: هنـــــــــــا.

إيطاليا:

وفي تحرك جديد، قررت إيطاليا السماح لسكان الدول خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على «تأشيرة البدو الرقمية»، مما يتيح للعمال عن بعد العيش والعمل في مدنها لمدة تصل إلى عام، بعد الحصول على التأشيرة، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد شهدت عمليات البحث عن تأشيرة البدو الرقمية لإيطاليا زيادة بنسبة 660% على «جوجل».

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال نجاح المتقدمين في الحصول عليها، سيكون بإمكانهم فتح أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة بهم، واستخدام شبكة «الواي فاي» في وجهات ساحرة من ساحل أمالفي إلى ريف توسكان.

ومثلما هو الحال في أي طلب للحصول على تأشيرة، هناك شروط معينة يجب على المرشحين تحقيقها، من بينها:

- يتوجب على العاملين عن بُعد إثبات أن لديهم سكن مناسب طوال فترة إقامتهم، وأنهم كانوا يعملون عن بُعد لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- يجب أن يلتحقوا بوظيفة توفر 28000 يورو سنويًا، وهو ثلاثة أضعاف الحد الأدنى المطلوب؛ للإعفاء من تكاليف الرعاية الصحية في إيطاليا.

السعودية:

كشفت مصادر في وزارة العمل عن آخر موعد لتسليم الأوراق والمستندات اللازمة للحصول على فرص عمل في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى والأقصى للرواتب الشهرية للوظائف المتاحة.

وأفادت المصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بأن آخر موعد للتقديم للحصول على فرص العمل المتاحة في المملكة العربية السعودية، سيكون بنهاية يوم الخميس الموافق 23 مايو الجاري.

وأوضحت المصادر أن الرواتب الشهرية تتراوح بين 18 ألف ريال كحد أدنى، و30 ألف ريال كحد أقصى، وذلك حسب التخصصات والخبرات الموضحة في المستندات والسيرة الذاتية لكل متقدم للوظيفة.

والتخصصات المطلوبة في فرص عمل بالسعودية:

1- طبيبة أمراض جلدية وتجميل.

2- طبيبة تقويم أسنان.

3- الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل.

4- ألا يزيد السن عن 47 سنة.

5- قبول العمل مع الجنسين.