فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالدقهلية للصيانة غدا.. اعرف الأماكن

أعلن مركز الجمالية بالدقهلية، عن قطع التيار الكهربائي عن بعض المناطق غدًا الثلاثاء 7 مايو، لمدة تصل من 3 لـ5 ساعات، بسبب بعض أعمال الصيانة.

فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالدقهلية

وأكد مجلس مدينة الجمالية في بيان، أنه وفقا للإشارة الواردة من شبكة كهرباء الجمالية، سيجري فصل التيار الكهربائي من محولات الجمالية يوم الثلاثاء 7/5/2024 من الساعة الخامسة فجرا حتى الساعة الثامنة صباحا، في بعض المناطق.

واشار إلى أنه سيجري فصل التيار الكهربائي الثلاثاء 7/5/2024من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحده ظهرا من لوحة توزيع ليسا الجمالية، وذلك لعمل الصيانة الدورية باللوحة.

تواصل مع شركة الكهرباء في حالة الطوارئ

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بالدقهلية أنه يمكن الاتصال من خلال الخط الساخن لأعطال الكهرباء بمحافظة الدقهلية على الرقم الموحد 121، لتقديم أي شكاوى، مشيرة إلى أن الخدمة مستمرة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأكدت أنه في حالة وجود أي طوارئ أثناء مدة قطع الكهرباء غدًا في الجمالية يرجى التواصل مع هندسة كهرباء الجمالية على رقم: 0507730343