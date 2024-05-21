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وزير الإسكان: توفير شقق جديدة للشباب في بني سويف قريبا

كتب:

أيمن حمزة
01:04 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزبر الإسكان يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة بنى سويف الجديدة

وزبر الإسكان يتفقد مشروعات سكن لكل المصريين بمدينة بنى سويف الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، الجاري تنفيذها بمدينة بني سويف الجديدة، وأعمال المرافق بمنطقة امتداد المدينة، في الأحياء «7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون»، مشددًا على توفير وحدات جديدة للشباب.

الالتزام بالجداول الزمنية

وشدد الوزير، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية، وأعمال المرافق لقطع الأراضي بمختلف أنواعها، والالتزام بأعلى معايير الجودة، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية المدينة، وتوفير جميع أنماط الإسكان، والخدمات، والفرص الاستثمارية، لأهالينا بمحافظات الصعيد.

الوزير يتفقد نماذج الوحدات السكنية

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتفقد نماذج الوحدات، حيث أوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جار تنفيذ 144 وحدة سكنية (6 عمارات)، كما تم تصميم 172 عمارة على مساحة 82 فدانا، أعلى منطقة الإسكان الاجتماعي، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وجار طرح المرحلة الأولى للتنفيذ بعدد (84 عمارة - 2016 وحدة)، هذا بخلاف آلاف الوحدات السكنية المنفذة بالمدينة.

الوزير يتفقد منطقة امتداد المدينة

كما تفقد الوزير ومرافقوه، أعمال المرافق الجارى تنفيذها بمنطقة امتداد المدينة بالأحياء (7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - منطقة الداون تاون)، وتشمل، شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والرى، والطرق «فرمة»، حيث تضم تلك الأحياء 8385 قطعة أرض سكنية بمختلف أنماط الإسكان (أكثر تميزاً - متميز - متوسط - اجتماعي).

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مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.