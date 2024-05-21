الملا: ضرورة تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجال الأنشطة الاستكشافية الجديدة

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد بعنوان «التحول الرقمي: الإسراع برفع الكفاءة في عمليات البترول والغاز»، وذلك لاستعراض التقدم في تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي بقطاع البترول والغاز، من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع وأهم المستهدفات والخطوات المقبلة على هذا المسار.

وأكد الملا أن تبني قطاع البترول لاستراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث تضم برنامجا مهما للتحول الرقمي، وساهمت التكنولوجيا في إنجاح جهود القطاع، لجذب شركات عالمية كبرى جديدة للعمل في مصر، وضخ الاستثمارات وزيادة عمليات البحث والاستكشاف عن الغاز والبترول، والاستفادة من مقومات مصر لتكون مركزا اقليميا لتداول وتجارة الطاقة.

وأشار إلى أن جهود التحديث والتطوير اتضحت أهميتها بشدة خلال الفترة الاخيرة في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المتتالية إقليميا ودوليا، والتي لم تستثن مصر.

الحلول الرقمية

وشدد الوزير على أهمية تعاون قطاع البترول وشركاؤه من الشركات العالمية ومزودي الحلول الرقمية في هذه المرحلة، في تطويع التكنولوجيات الحديثة في مجالات ذات أولوية، مثل الأنشطة الاستكشافية الجديدة، للبحث عن الغاز والبترول بالتوازي مع الاستفادة من الحقول المتقادمة التي تتطلب تكنولوجيات متطورة وجذب المزيد من الاستثمارات والشركات الجديدة في هذه المجالات.

وأضاف أن خفض الانبعاثات أحد أهم المجالات التي عمل عليها قطاع البترول المصري، والذي نجح في دمج صناعة البترول والغاز في جهود مواجهة التغير المناخي في مؤتمرات المناخ العالمية.

تسليم جوائز للتميز في مجال التحول الرقمي

وعلى هامش المائدة المستديرة، سلم الملا وزير البترول والثروة المعدنية عدة جوائز للتميز في مجال التحول الرقمي.