وزير الإسكان يتابع مقترحات تطوير «الفيوم الجديدة»: خطط طموحة لجذب الاستثمارات

يتابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ مقترحات تطوير مدينة الفيوم الجديدة وخطتها الاستثمارية، وذلك خلال جولة تفقدية شملت المدينة.

وتمّ عرض تفاصيل الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، والتي تشمل المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة، ومدرسة بالإسكان الاجتماعي، وعدد من مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق، إلى جانب مشروعات تنفيذ أعمال المرافق (مياه شرب – صرف صحي – ري – طرق) بعدد من المناطق بالمدينة.

كما ناقش وزير الإسكان مع مسؤولي الهيئة وجهاز مدينة الفيوم الجديدة الموقف المالي للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، والفرص الاستثمارية المتاحة بها (الأراضي المرفقة – الأراضي الجاري ترفيقها)، بمختلف الأنشطة.

وتضمنت الجولة زيارة منطقة الصناعات الصغيرة بمساحة 105 أفدنة، والتي تم تخصيص 147 قطعة بها للمستثمرين، والمنطقة الصناعية الأولى، والتي تم ترفيقها وتخصيص 73 قطعة، وجار تخصيص 60 ورشة شباب، مع تشغيل 25 مصنعاً من إجمالي 72 مصنعاً جارٍ تنفيذها بأنشطة (غذائي – دوائي – هندسي – معدني – كيماوي).

وأشار الجزار إلى وجود منطقة صناعات متوسطة بمساحة 335 فداناً، وجارٍ تخصيص 112 قطعة، وتم تخصيص 50 ألف م2 مطاحن لمحافظة الفيوم، والمجمع الصناعي التابع لهيئة التنمية الصناعية، وبه 116 وحدة استيل و192 وحدة خرساني بمساحة 51 فداناً، إلى جانب منطقة مطور صناعي بمساحة 179.6 فدان.

تهدف هذه الخطط إلى تحويل مدينة الفيوم الجديدة إلى مركز جذب استثماري هام، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.