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«الإسكان»: تطوير مداخل الفيوم الجديدة وتنفيذ كوبري سطحي على بحر حسن واصف

كتب:

أيمن حمزة
03:20 م | الثلاثاء 21 مايو 2024
وزير الاسكان والتعمير يتفقد مشروعات المرافق والطرق بمدينة الفيوم الجديدة

وزير الاسكان والتعمير يتفقد مشروعات المرافق والطرق بمدينة الفيوم الجديدة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوه، مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة، وأعمال تطوير مداخل مدينة الفيوم الجديدة.

طوير مداخل الفيوم الجديدة

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح من رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى للطريق الرابط بين مدينة الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، بطول حوالى 1 كيلومتر، وعرض 30 متراً، شاملة تنفيذ كوبرى سطحي على بحر حسن واصف.

كما استعرض الوزير، مقترح استكمال المرحلة الثانية من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم، والذي سيسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول بمدينة الفيوم الجديدة، ويشجع المواطنين المخصص لهم وحدات وقطع أراض بالمدينة على سرعة الانتقال إليها، ويجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة،إذ أن المداخل الرئيسية للمدينة حالياً من طريق أسيوط الغربي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.