في اليوم العالمي للشاي.. إليك أغرب 5 أنواع بينها «القرد الذهبي»

الشاي.. المشروب الأكثر شعبية في العالم، إذ يبدأ الكثيرون يومهم بتناول كوبٍ منه صباح كل يوم، فيما يعتبره آخرون روتينًا صباحيًا شائعًا في جميع أنحاء العالم، وفي اليوم العالمي للشاي نستعرض أغرب أنواع الشاي حول العالم، ومن بينها شاي الذهب الأصفر، وغيره من الأنواع الغريبة التي لا يُمكن الحصول عليه بسهولة، والتي تُباع بآلاف الدولارات والتي تتراوح بين 30 لـ60 ألف دولار.

3 أنواع نادرة للشاي

- شاي الذهب الأصفر

تُعد براعم شاي الذهب الأصفر من أندر أنواع الشاي، ويكون مصدره الأساسي سنغافورة، وتكون الأوراق مرسومة بالذهب بشكل يُشبه اللوحات اليدوية.

- شاي أولونج

واحد من الأنواع النادرة للشاي، والذي يُعد الأغلى ثمنًا إذ يُعرض للبيع في مزادات، ويرجع ذلك إلى ارتباطه التاريخي بأسرة «مينج» اليابانية، ويُقال إن والدة الإمبراطور الياباني شربت من هذا الشاي، وشُفيت من مرضٍ كانت تعاني منه، بحسب موقع «ART OF TEA» المختص بالشاي.

شاي كيوتو والياسمين

وفي اليابان، هناك نوعٌ نادرٌ من الشاي وهو شاي كيوتو، والذي يجمع بين أنواع عشبية ومحمصة وكاملة عدة، ويعتبره اليابانيون سهلًا على المعدة، وبفضل آخرون إضافة الأرز له في أثناء شربه.

- شاي أزهار الياسمين

بحسب موقع «ART OF TEA»، فإن هذا النوع من الشاي يبحث عنه المحبون، إذ تنتشر حوله شائعات بأنّ «من أراد الحب عليه بالشرب منه»، ويُنصح بتناول شاي أزهار الياسمين بعد حصاده يدويًا من أشجار يصل عمرها إلى ألف عام، والموجودة في جبل جينج ماي في الصين، بمحمية الغابات على ارتفاع 5000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وتتمتع بحماية عالية، ورائحة البراعم لا مثيل لها.

- شاي القرد الذهبي

ويُعد شاي القرد الذهبي من أنواع الشاي الغريبة في العالم، إذ يُحصد من شجيرات شاي Keemun في الحدائق الصينية.

قصة اليوم العالمي للشاي

واختارت الأمم المتحدة يوم الـ21 من مايو للاحتفال باليوم العالمي للشاي؛ لتكريم النساء في جميع أنحاء العالم، وتسليط الضوء على المرأة ودورها في قطاع زراعة، وإنتاج الشاي حول العالم، ويساهم إنتاج الشاي وتصنيعه في الحد من الفقر، مكافحة الجوع، وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل لها، علاوة على ذلك، هناك أهمية كبرى للشاي للتنمية الريفية وسبل العيش المستدامة.