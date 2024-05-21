توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية مؤثرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، منوهة باستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يومي الأربعاء والخميس، لذا يسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، يكون مائلاً للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء ومعتدلاًعلى السواحل الشمالية.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن الظاهرة المؤثرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، ستكون نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنّها مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بدءا من يوم الجمعة تنكسر الموجة الحارة، ويشهد شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، انخفاض درجات الحرارة بقيم تترواح من 4 إلى 5 درجات.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 22 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 23 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 24 مايو

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والصغرى 27 درجة مئوية.