ماندو العدل يتحدث عن إصابته بجلطة قلبية: «تجربة صعبة»

تعرض المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ«ماندو العدل»، لوعكة صحية منذ أيام، نُقل على إثرها إلى المستشفى، وتبيّنت إصابته بجلطة في القلب، وذلك حسبما أعلن المُخرج الشاب، عبر تدوينة له على «فيسبوك».

وعاد ماندو وكتب تدوينة أخرى اليوم: «متشكر جدا لكل الناس اللي دعولي ولكل اللي زارني وكل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا، تجربة صعبة لكن الحمد لله ربنا عداني منها، الحمد لله على كل شيء».

وينتظر المخرج ماندو العدل، الانتهاء من فيلم «الملحد» لمحمود حميدة، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر وصابرين، وغيرهم.