ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟

بالتزامن مع قرب احتفال الأمة الإسلامية بعيد الأضحى خلال الفترة المقبلة، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلًا من وطن المضحي؟.

حكم ذبح الأضحية خارج وطن المضحي

أفادت دار الإفتاء المصرية، إلى أن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، فإن ضحى في غير بلده كما هو موضوع السؤال فقد أجزأه وهو خلاف الأولى، وذلك كله بشرط كفاية مساكين بلد المضحي ووطنه؛ وهذا لا يحصل إلَّا بالتعاون مع المؤسسات والجهات القائمة بذلك؛ لأنها المنوطة بالإفادة عن وجود فائض عن حاجة البلاد من عدمه.

فضل ذبح الأضحية

وأشارت الإفتاء عبر موقعها الرسمي إلى أن للأضحية فضل عظيم عند الله تعالى؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» أخرجه الترمذي في «جامعه».