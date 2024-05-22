حملات في 6 مدن جديدة لإزالة المخالفات.. و«الإسكان»: لا تهاون مع أصحابها

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطعة أرض داخل كردون جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، ونص القرار على إزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري الطريق الساحلي إسكندرية مطروح على الطريق الإداري، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء غرف مخالفة، وأعمال أخرى.

تنفيذ حملات لإزالة مخالفات البناء بعدة مناطق بمعاونة الشرطة

وقال وزير الإسكان، إنّ الإدارات المختصة بأجهزة مدن الشيخ زايد، والعاشر من رمضان، والشروق، ودمياط الجديدة، وسوهاج الجديدة، نفذت حملات لإزالة مخالفات البناء بعدة مناطق بمعاونة الشرطة المختصة.

الإزالة الوجوبية لأي مخالفة

وأكد الوزير أنه لن يسمح بأي مخالفة جديدة، وستجري الإزالة الوجوبية لأي مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يحدث التصالح عليها وستزال فورا، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أي مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلى الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء مخالف.

وطالب المواطنين بالحفاظ على مدخراتهم، وتوجيهها في المكان الصحيح بدلا من ضياعها في البناء المخالف، الذي حتما سيزال، مشددا على حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، الالتزام بالشروط البنائية وشروط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، فلا تهاون مع المخالفات حرصا على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد بالتعاون مع شرطة المرافق والتعمير، حملة لمواجهة مخالفات البناء في المدينة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عبد الرازق رئيس جهاز المدينة، أنّ الحملة أسفرت عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح للقطع أرقام (5ج - 31ج - 149) بيت الوطن، والقطعة رقم 67 تيامو سيتي، بجانب إزالة لبناء أعمدة مخالفة للقطعة رقم 232 الحي التاسع المجاورة 1، والتحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية.

تنفيذ قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بالشروق

وفي مدينة العاشر من رمضان قاد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز المدينة حملة مكبرة للجنة الإشغالات والتعديات بالجهاز بمشاركة الشرطة المختصة، لإزالة عدد من المحال المخالفة بغرب الحي العاشر بالمدينة.

فيما قال المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بإن لجنة الإزالة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار سطح بعقارين بالمنطقة الخامسة عمارات، والحي الثاني شرق بالمدينة، لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلهما إلى وحدات سكنية، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام المخالفين بتحمل نفقة الإزالة.

وفي دمياط الجديدة، أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه منع محاولة بناء وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الخامسة عشر بالحى الثالث، وكذلك إيقاف أعمال لمحاولة بناء مظلة مفتوحة الجوانب أعلى الروف بإحدى قطع الأراضي السكنية بالمجاورة الثانية بنطاق الحي الأول، لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين، والتحفظ على المعدات وإيداعها مخازن الجهاز واستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

قيادات الإسكان تواصل جهودها للانتهاء من إزالة العشوائيات

بينما أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أنه رصد مخالفة بناء بقطعة أرض بمنطقة ابنى بيتك، المرحلة الثالثة، وعلى الفور جرى إزالتها وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المعدات والمواد المستخدمة في المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية.