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«التنسيق الحضاري» ينظم معرض مآذن وأجراس في قصر الأمير طاز السبت

كتب:

إلهام الكردوسي
10:43 ص | الأربعاء 22 مايو 2024
المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

ينظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية يقيم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، معرض «مآذن وأجراس تعلو سماء مصر»، وهو المعرض الاستيعادي للفنانين المصورين جلال المسيري وبولس إسحاق، الذي يقام احتفالا بمرور عام على تأسيس صالون نفرتيتي الثقافي بقصر الأمير طاز، وذلك في تمام السابعة مساء السبت 25 مايو 2024.

مدينة الألف مأذنة

وكان التنسيق الحضاري أقام في أبريل الماضي معرض «مآذن وقباب من القاهرة المحروسة»، احتفالا باليوم العالمي للتراث، عن فكرة وفلسفة بناء المآذن بالمساجد، وكأنها أيدي مرفوعة للسماء بالدعاء ومكان إطلاق الدعوة لمواقيت الصلاه الخمس كل يوم، وتتنوع المآذن في القاهرة تنوعا هائلا يختلف عن المآذن الموجودة في أي مدينة إسلامية أخرى في العالم الإسلامي حتى أُطلق على القاهرة مدينة الألف مئذنة. 

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي