جهاز الشروق: الانتهاء من ملء الخزان الاستراتيجي لمنطقة العائلي الشهر المقبل

تفقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، الخزان الاستراتيجى لمياه الشرب بمنطقة العائلي، لمتابعة المرحلة النهائية للأعمال التجهيزية اللازمة لدخول الخدمة الشهر المقبل، والقضاء على مشكلات ضغوط المياه بقطاع شرق المدينة.

وأوضح خلال بيان صحفي، أن المرحلة الحالية متمثلة في اختبار ملء الخزان، الذي يصل سعته إلى 5000 متر مكعب، ليساهم عند تشغيله في اكتمال مشروع الاتزان الهيدروليكي الخاص بتوزيع حصص المياه على مناطق قطاع شرق.

وأضاف رئيس الجهاز أن الملىء سيجرى في الأوقات المناسبة، لإعادة ضخها في أوقات الذروة، وحسب الاحتياج بالشبكه في فترات الطوارئ.