ألفت عمر تدبر مكائد لنرمين الفقي في مسلسل فوبيا

تواصل الفنانة ألفت عمر، تصوير مسلسلها الجديد فوبيا، الذي تلعب فيه دور صديقة الفنانة نرمين الفقي المقربة، ولكنها في الوقت نفسه تشعر بالحقد تجاهها ما يخلق الكثير من الأحداث والأزمات.

تفاصيل مسلسل فوبيا

وتشارك ألفت عمر بطولة هذه الحكاية مع نرمين الفقي؛ إذ ينقسم المسلسل إلى عدد من الحكايات، وذلك بجانب أمير صلاح الدين وغادة طلعت.

أبطال مسلسل فوبيا

المسلسل من تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبد العزيز، والذي التقت ألفت معه في فيلم لم يعرض بعد بعنوان الميثاق، ويلعب البطولة فتحي عبد الوهاب وتقوم ألفت عمر بدور زوجته.

وكان آخر أعمال الفنانة ألفت عمر مشاركتها فى مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف في الموسم الرمضاني قبل الماضي، وحقق ردود أفعال إيجابية.