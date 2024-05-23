محمد التاجي: شكل الشنب في مسلسل جودر استوحيته من رسام إسباني

أعرب الفنان محمد التاجي عن سعادته بوجوده جزء جديد من مسلسل جودر، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2024، مشيرًا إلى أنه شعر أنه يقدم حالة مختلفة من الإبداع والفن، وكأنهم يسبحون في عالم آخر، وهو ما انعكس على آراء الجمهور بأنهم في عالم من الخيال لحكايات ألف ليلة وليلة.

تفاصيل تحضيرات محمد التاجي في مسلسل جودر

وأضاف التاجي في تصريحات لـ«الوطن»، أن شخصية قمر الزمان كان تستغرق مجهودًا كبيرًا فى التحضير خاصة الشنب الطويل، والذي استوحى فكرته من الرسام الإسباني سلفادور، لافتًا إلى أنه كان يستغرق ما يقرب من ساعتين لأن الذقن كان يتم تركيبها شعرة شعرة، خاصة أن التصوير كان في وقت فصل الصيف وكانوا يرتدون ملابس ثقيلة للغاية.

وأضاف: «كانت الملابس مصممة بشكل ضيق على جسمنا، وكانت المشاعل من حولنا مشتعلة بالغاز والفحم، مما زاد من درجات الحرارة بشكل كبير»، مشيراً إلى أنه تأثر بالتنفس بشكل كبير.

أبطال مسلسل جودر

وشارك فى بطولة مسلسل جودر عدد كبير من الفنانين من بينهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، جيهان الشماشرجي، وليد فواز، وفاء عامر، وعدد آخر من الفنانين من اخراج اسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.