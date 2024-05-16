عماد الدين حسين: الأيديولوجيا الصهيونية في وجهة نظر العديد من الدول ظالمة وعنصرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنه ليس عيبًا أن يكون لدينا أيديولوجيا عربية أو قومية عربية أو أي فكر من الأفكار، لكن هذا يتوقف على فهم الناس، مؤكدًا أن الأيديولوجيا الصهيونية في وجهة نظر العديد من دول العالم ظالمة وعنصرية وفاشية، وحتى عام 1991 كانت الأمم المتحدة تساوي الصهيونية بالعنصرية.

الأديان السماوية في جوهرها تدعو إلى التسامح

وتابع «حسين»، خلال حواره لبرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، : «رغم ذلك حققوا نجاحات على الأرض لأنهم استغلوا ضعف الآخرين».

وأضاف :«اعتقد أن هناك العديد من الناس تاجروا بالصراع العربي الإسرائيلي، بالإضافة إلى العامل الموضوعي طبعًا وهو الاحتلال الإسرائيلي للأرض والدعم الأمريكي الأوروبي، لكن لا تستطيع أن تنكر أن سوء الإدارة العربية لسنوات طويلة جدًا أدى إلى ما وصلنا إليه».