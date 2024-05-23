أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 23-5-2024.. البلطي بـ64 جنيها

سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 23-5-2024، حالة من التراجع داخل سوق العبور لتجارة الجملة خلال التعاملات الصباحية.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار السمك والجمبري اليوم الخميس 23-5-2024، داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- يتراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 61 و64 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الوسط ما بين 59 و63 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

- سعر الجمبري صغير الحجم، يتراوح بين 130 و260 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر الجمبري المجمد بين 165 و360 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري متوسط الحجم يتراوح من 320 إلى 420 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري الجامبو يتراوح بين 430 و520 جنيهًا للكيلو.

- سعر الجمبري كبير الحجم يتراوح بين 330 و400 جنيه للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم يتراوح بين 100 و140 جنيهًا.

- سعر السمك البوري صغير الحجم يتراوح بين 85 و95 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البربون كبير الحجم يتراوح بين 80 و130 جنيهًا.

- سعر سمك البربون صغير الحجم يتراوح بين 50 و70 جنيهًا.

سعر السمك اليوم

- يتراوح سعر السمك الفيليه البلطي المجمد بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر السبيط - كاليماري اليوم ليصل إلى 190 إلى 400 جنيها.

- كما وصل سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم إلى 80 و140 جنيهًا.

- ووصل سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 215 جنيها.

- كما تراوح سعر سمك «القاروص- لوت» بين 90 و170 جنيهًا.

- ويتراوح سعر سمك الوقار اليوم بين 100 و160 جنيهًا.

سعر سمك المكرونة اليوم

سعر كيلو المكرونة خليجى: من 85 إلى 125 جنيها.

سعر كيلو المكرونة سويسى: من 85 إلى 145 جنيها.

سعر كيلو المكرونة مجمدة: من 30 إلى 50 جنيها.