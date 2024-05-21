أسعار السمك والجمبري في الأسواق اليوم الثلاثاء 21-5-2024

سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 21 -5-2024 استقرارا ملحوظا في سوق العبور لتجارة الجملة خلال التعاملات الصباحية، حيث تراوح سعر البلطي الكبير بين 61 و67 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك والجمبري اليوم

وترصد السطور التالية أسعار السمك والجمبري اليوم الثلاثاء 21-5-2024 داخل سوق العبور لتجارة الجملة.

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير بين 61 و67 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الوسط اليوم بين 58 و60 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم بين 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيليه البلطي المجمد، فتراوح بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري اليوم

- سجل سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح بين 360 إلى 480 جنيها للكيلو.

- بينما ثبت سعر الجمبري صغير الحجم، حيث يتراوح بين 175 و425 جنيهًا للكيلو.

- واستقر سعر الجمبري المجمد بين 100 و300 جنيه للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- تراوح سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم بين 100 إلى 140 جنيهًا.

- جاء سعر السمك البوري صغير الحجم بين 85 إلى 95 جنيهًا للكيلو.

- وسجل البربون صغير الحجم، سعرًا متراوحًا بين 60 و100 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم

وتراوح سعر «السبيط - كاليماري» بين 200 إلى 400 جنيه.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح بين 85 و145 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم بين 40 إلى 210 جنيهات.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» بين 90 إلى 170 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار بين 90 إلى 170 جنيهًا.