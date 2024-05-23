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التحقيق في مزاعم تداول امتحان الدراسات للشهادة الإعدادية بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
10:56 ص | الخميس 23 مايو 2024
امتحانات الإعدادية القليوبية

امتحانات الإعدادية القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جارٍ التحقق من الورقة المتداولة لمادة الدراسات بامتحانات الشهادة الإعدادية 2024، حيث يؤدي 111750 طالبا وطالبة امتحانات آخر مادتين اليوم الخميس، في الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، أنه تم تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية ضمن امتحانات الشهادة الإعدادية للتأكد منها، وفتح تحقيق عاجل لمعرفة المتسبب في نشر الورقة وتداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

آخر امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون آخر الامتحانات اليوم في مادتي الدراسات وتكنولوجيا المعلومات.

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