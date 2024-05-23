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مواعيد قطارات السكك الحديدية على خط «السد العالي - القاهرة»

كتب:

كريم روماني
01:01 م | الخميس 23 مايو 2024
حركة القطارات - صورة أرشيفية

حركة القطارات - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جدول مواعيد قطارات السكك الحديدية على خط «السد العالي - القاهرة»، سواء «السياحي، والتهوية الديناميكية، والثالثة المكيفة، والمكيفة، والـVIP، والتالجو، والنوم».

مواعيد القطارات 

وأكدت الهيئة أن القطار السياحي رقم 1109 يقوم من محطة الفيوم الساعة 5:50 دقيقة، ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 6:28 دقيقة، وقطار رقم 973 تهوية ديناميكية يقوم من محطة أسيوط الساعة 2:30 دقيقة.

ويقوم القطار رقم 871 ثالثة مكيفة من محطة أسيوط الساعة 3:20 دقيقة، على أن يقوم القطار رقم 165 تهوية ديناميكية من محطة أسيوط الساعة 6:00، ويقوم القطار رقم 1111 تهوية ديناميكية من محطة الفيوم الساعة 12:50 دقيقة ويصل إلى محطة الواسطى الساعة 13:28 دقيقة.

مواعيد قطارات التالجو 

ويقوم قطار رقم 2031 التالجو من محطة أسوان الساعة 19:00، ويصل إلى كوم إمبو الساعة 19:43 دقيقة، ومحطة إدفة الساعة 20:31 دقيقة، ومحطة الأقصر الساعة 32:00، ومحطة قنا الساعة 22:50 دقيقة، ومحطة سوهاج الساعة 00:45 دقيقة، ومحطة أسيوط الساعة 2:10 دقائق.

وبالنسبة لقطار النوم رقم 83 يقوم من محطة أسيوط الساعة 00:20 دقيقة، ويصل إلى محطة الجيزة الساعة 5:10 دقائق، ومحطة القاهرة الساعة 5:30 دقيقة.

جداول مواعيد قطارات السكك الحديدية  

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.