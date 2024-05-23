3 نصائح من «شعاع» للمواطنين لتجنب عمليات النصب في تعاملات العدادات مسبقة الدفع

قدمت شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، 3 نصائح مهمة للمواطنين الذين تقدموا بشكاوى بشأن تعرضهم لمحاولات نصب من أشخاص يدعون انتماءهم للشركة، وجاءت كما يلي:

1. التأكد من هوية الموظف:

يجب التأكد من أن الموظف يرتدي الزي الرسمي لشركة شعاع ويحمل شعارها، والتأكد من وجود كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف، وعدم السماح لأي شخص بالحصول على قراءة عداد الكهرباء دون التأكد من هويته.

2. عدم التعامل المالي مع موظفي الشركة:

دور موظفي شعاع يقتصر على تصوير قراءة عداد الكهرباء فقط، فلا تدفع أي مبالغ مالية لموظفي الشركة أو من يدعون انتماءهم لها، تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبقة الدفع مجاني تمامًا.

3. الإبلاغ عن أي محاولات نصب:

في حال تعرضك لمحاولة نصب، يُرجى إبلاغ شركة شعاع، ويمكنك التواصل مع الشركة عبر خدمة واتس آب على مدار الساعة على الرقم 01120313831.

وأكدت شعاع أهمية حرص المواطنين على اتباع هذه النصائح لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية النصب، مشددة على أنها غير مسؤولة عن أي شخص ينتحل صفة موظف شعاع ويتحصل أموالا من المواطنين.