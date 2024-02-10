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طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر فبراير 2024.. اعرفها

كتب:

سلامة عامر
09:20 ص | السبت 10 فبراير 2024
عداد كهرباء - أرشيفية

عداد كهرباء - أرشيفية

أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الطرق التي يمكن للمشتركين من خلالها تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا عن استهلاك شهر فبراير الجاري 2024 لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء.

طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر فبراير 2024

وطرحت شركة «شعاع» المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات تطبيق «القارئ الذكي» للقضاء على القراءات الشاذة، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

خطوات استخدام تطبيق شعاع

- الخطوة الأولى: يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم shoaa عبر «جوجل بلاي».

- الخطوة الثانية: بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختر «إنشاء حساب جديد».

- الخطوة الثالثة: حدد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

- الخطوة الرابعة: يدخل المستخدم بياناته، وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، واختيار كلمة مرور.

- الخطوة الخامسة: يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

- الخطوة السادسة: يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

- الخطوة السابعة: يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

- الخطوة الثامنة: يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

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