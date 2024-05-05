«مياه الفيوم»: استمرار خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع طوال فترة الإجازات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الفيوم، استمرار مراكز خدمة العملاء في تقديم خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في مقر الشركة بمنشاة لطف الله، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء في أيام الإجازات.

وأوضحت الشركة في بيان عنها، أنّ باقي فروع الشحن في المراكز تعمل من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، للتسهيل على العملاء وحفاظا على استدامة الخدمة المقدمة لهم.