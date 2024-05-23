طرق مختصرة لسداد قيمة صك الأضحية من المنزل.. تعرف عليها

يرغب العديد من المسلمين في أداء الأضحية في عيد الأضحى المبارك، ولكن تمنعهم أحيانًا الظروف، لتكون صكوك الأضاحي هي الحل الأمثل لهم، من خلال التبرع بأموال بسيطة والحصول على الأجر والثواب.

ويمكن التبرع لشراء صكوك الأضاحي، دون مشقة الذهاب إلى أماكن بعينها، وهو ما توفره وزارة الأوقاف.

حسابات للتبرع باللحوم في عيد الأضحى

أتاحت الوزارة تحويل الأموال التي يرغب الشخص في التبرع بها، في عيد الأضحى لشراء صكوك الأضاحي واللحوم للفقراء والمساكين، عبر حسابات مخصصة لذلك، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

أشارت «الأوقاف» إلى إمكانية شراء صكوك الأضاحي من خلال تحويل الأموال على حسابات معينة في البنوك المختلفة، سواء بنك مصر أو المركزي أو البريد المصري وغيرها.

أرقام الحسابات بالبنوك التالية:

- رقم حساب بنك مصر: (1400001009999999).

- رقم حساب البنك المركزي: (2 / 22222 / 450 /9).

- رقم حساب البريد المصري: (0163600034039818).

- رقم حساب البنك الزراعي المصري: (919002000155711006).

- رقم حساب البنك الأهلي المصري: (0013070465285400014).

- خدمة فوري عن طريق إرسال رسالة على الرقم الآتي: (01552563217) يصلك مندوب الأوقاف.