السكة الحديد: إخماد حريق خارجي بسيط بأحد الصهريجات بقطار بضائع دون إصابات

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تفاصيل نشوب حريق بقطار بضائع صهريجات بمحطة هلت السايح بين محطتي طهطا والمراغة.

قالت «السكة الحديد» في بيان: تلاحظ للسائق وجود حريق بسيط خارجي بجسم أحد الصهريجات وعليه تم وقوف القطار واستدعاء رجال المطافي وإخماد الحريق وتبريد الصهريج دون وجود أي ضرر بالصهريج أو بالمشحون داخل الصهريج وجرى استئناف مسير القطار مرة أخرى لجهة وصوله ودون حدوث أي تأخيرات أو إصابات.

نشوب حريق بالتلوثات

وأكدت، أنه ترجع أسباب نشوب هذا الحريق لاحتمال سقوط سيجارة أو شيء مشتعل من أعلى أحد كباري المشاه أثناء مسير القطار أسفلها مما أدى إلى نشوب حريق بالتلوثات من بقايا المواد البترولية الموجودة بجسم الصهريج من الخارج وساعد ذلك الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

مصادر الكهرباء بقطارات البضائع

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بعدم وجود أي من مصادر الكهرباء بقطارات البضائع، مناشدة جموع المواطنين بعدم إلقاء أي مخلفات أو سجائر مشتعلة قد تؤدي إلى حدوث بعض الحرائق أو أضرار بممتلكات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.