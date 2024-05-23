بأفضل عائد.. تعرّف على أعلى شهادتين في مصر بالبنوك بعد قرار «المركزي»

كشف البنك المركزي المصري اليوم، بعد الاجتماع الثالث على مدار العام للجنة السياسة النقدية، عن تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

ونرصد في السطور التالية، تفاصيل أعلى شهادتين في مصر في أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، بحسب المواقع الرسمية في البنوك.

الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الحكومي، الشهادة البلاتينية مدة العام ذات العائد 27% يصرف نهاية المدة، أو 23.5% سنويًا يصرف شهريًا أو 23% سنويًا يصرف يوميًا.

ويكون الحد الأدنى لشراء الشهادة البلاتينية مدة العام ألف جنيه ومضاعفاتها، وهي متاحة للأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر، المصريين والأجانب.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

يتيح بنك مصر الحكومي أيضًا أعلى شهادة ادخار مدة العام في مصر، جرى طرحها في يناير الماضي، بعائد 27% يصرف نهاية المدة أو 23.5% يصرف شهريًا أو 23%، يصرف يوميًا، والحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت.

ويذكر أن «المركزي» قرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.