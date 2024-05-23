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بعائد يصل إلى 25%.. أفضل 5 حسابات توفير في البنوك بعد اجتماع «المركزي»

كتب:

منة العشماوي
07:17 م | الخميس 23 مايو 2024
أعلى حسابات التوفير

أعلى حسابات التوفير

قرر البنك المركزي اليوم خلال اجتماع الثالث على مدار العام تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ونرصد في السطور التالية أعلى 5 حسابات توفير في البنوك المصرية بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بنك saib

- تصل الفائدة على حساب توفير سيطرة بلس إلى 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 10 آلاف جنيه.

- دورية صرف العائد على الحساب شهريًا.

حساب بنك الكويت الوطني 

- يصل العائد على حساب توفير بنك الكويت الوطني إلى 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.

حساب مصرف أبوظبي الإسلامي

- العائد على حساب توفير الغني بلس، يكون 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 ألف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.

حساب بنك القاهرة 

- يقدم بنك القاهرة عائد على حساب ميجا توفير يصل إلى 24% حسب فئة العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

- دورية الصرف شهريًا.

حساب البنك العربي الأفريقي الدولي 

- الفائدة على حساب E-Golden للتوفير، يصل إلى 24% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.

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بقلم منة العشماوي