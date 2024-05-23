بعائد يصل إلى 25%.. أفضل 5 حسابات توفير في البنوك بعد اجتماع «المركزي»

قرر البنك المركزي اليوم خلال اجتماع الثالث على مدار العام تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

ونرصد في السطور التالية أعلى 5 حسابات توفير في البنوك المصرية بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.

بنك saib

- تصل الفائدة على حساب توفير سيطرة بلس إلى 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 10 آلاف جنيه.

- دورية صرف العائد على الحساب شهريًا.

حساب بنك الكويت الوطني

- يصل العائد على حساب توفير بنك الكويت الوطني إلى 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.

حساب مصرف أبوظبي الإسلامي

- العائد على حساب توفير الغني بلس، يكون 25% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 ألف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.

حساب بنك القاهرة

- يقدم بنك القاهرة عائد على حساب ميجا توفير يصل إلى 24% حسب فئة العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.

- دورية الصرف شهريًا.

حساب البنك العربي الأفريقي الدولي

- الفائدة على حساب E-Golden للتوفير، يصل إلى 24% حسب شريحة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.

- يصرف العائد شهريًا.