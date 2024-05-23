بعائد يصل إلى 25%.. أفضل 5 حسابات توفير في البنوك بعد اجتماع «المركزي»
كتب:
منة العشماوي
07:17 م | الخميس 23 مايو 2024
أعلى حسابات التوفير
قرر البنك المركزي اليوم خلال اجتماع الثالث على مدار العام تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ونرصد في السطور التالية أعلى 5 حسابات توفير في البنوك المصرية بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للمركزي المصري، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك.
بنك saib
- تصل الفائدة على حساب توفير سيطرة بلس إلى 25% حسب شريحة المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 10 آلاف جنيه.
- دورية صرف العائد على الحساب شهريًا.
حساب بنك الكويت الوطني
- يصل العائد على حساب توفير بنك الكويت الوطني إلى 25% حسب شريحة المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.
- يصرف العائد شهريًا.
حساب مصرف أبوظبي الإسلامي
- العائد على حساب توفير الغني بلس، يكون 25% حسب شريحة المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 250 ألف جنيه.
- يصرف العائد شهريًا.
حساب بنك القاهرة
- يقدم بنك القاهرة عائد على حساب ميجا توفير يصل إلى 24% حسب فئة العميل.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 1500 جنيه.
- دورية الصرف شهريًا.
حساب البنك العربي الأفريقي الدولي
- الفائدة على حساب E-Golden للتوفير، يصل إلى 24% حسب شريحة المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الحساب 500 ألف جنيه.
- يصرف العائد شهريًا.